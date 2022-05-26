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Россияне резко заинтересовались путешествиями в две республики бывшего СССР

OneTwoTrip: россияне весной стали летать в Казахстан в 2,5 раза чаще, чем в прошлом году

Фото: Alexander Serzhantov / Unsplash

Российские путешественники резко устремились в две республики бывшего СССР весной — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года бронирования билетов в Казахстан и Белоруссию выросли более чем в 2,5 и 2,6 раза соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Кроме того, соотечественники стали чаще интересоваться отдыхом в Грузии и ОАЭ — спрос на полеты в эти страны увеличился на 40 и 35 процентов. При этом указано, что интерес россиян к Киргизии и Азербайджану снизился на 25 и 9 процентов соответственно.

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Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями весны стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Так, количество бронирований авиабилетов в Санкт-Петербург за год выросло на 17 процентов, в Сочи — на 15 процентов, а в Москву — снизилось на девять процентов.

Ранее стало известно, что сотрудники консалтинговых, финансовых и IT-компаний стали чаще выезжать за границу, не покупая при этом обратные проездные документы, — в марте 2022 года доля билетов из России в один конец достигла 70 процентов. Самыми востребованными направлениями для релокации стали Казахстан, Турция и Узбекистан.

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Валентина Процкова
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