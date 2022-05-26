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ФСБ нашла у иностранца мешок с драгоценными камнями на 27 миллионов рублей

В Костроме у иностранца изъяли рубины, сапфиры и изумруды на 27 миллионов рублей

Кадр: ФСБ

В Костроме ФСБ задержала иностранца за незаконный оборот драгоценных камней на 27 миллионов рублей. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 48-летний Гупта Парвин Кумар попался на сбыте бриллиантов весом в 137 карат. При обыске у него нашли мешок, в котором были тысячи изумрудов, сапфиров и рубинов на общую сумму свыше 27 миллионов рублей. Изъятые драгоценности были обращены в доход государства. Суд признал мужчину виновным и обязал его выплатить штраф в 2 миллиона рублей.

5 мая сообщалось, что в Якутии сотрудники МВД задержали работника горно-обогатительного комбината, в квартире которого обнаружили десятки природных алмазов общей массой 104 карата на 2,8 миллиона рублей.

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Владимир Седов
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