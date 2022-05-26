В США заявили об уступке стран Евросоюза России

WP: страны ЕС пошли на уступку и подчинились требованию России платить за газ в рублях

Большинство государств, входящих в Евросоюз, пошли на уступку России и подчинились требованию платить за газ в рублях. О мотивах такого решения пишет американское издание The Washington Post.

В публикации уточняется, что страны согласились на это шаг из-за страха возможного энергетического кризиса. Подобное развитие событий свидетельствует о победе официальной Москвы, сказано в материале.

Несмотря на то, что европейские страны обсуждают меры по снижению зависимости от российских энергоносителей, ряд государств уже признали отсутствие альтернативных поставщиков.

Ранее представитель Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что Европа продолжает остро нуждаться в российском газе, а отказы европейских стран от российского газа не имеют никакую иную цель, кроме декларации политической позиции.

«Европе, очевидно, нужен российский газ, они тщательно избегают даже обсуждения эмбарго по газу, а отдельные эксцессы вроде Польши или Финляндии имеют глубокую политическую подоплеку», — заявил Гривач.

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны ввели новые санкции в отношении Москвы и заморозили активы. На этом фоне российская сторона с 1 апреля начала принимать плату за газ от недружественных стран только в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро.