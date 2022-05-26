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В США прокомментировали возможную операцию Турции в Сирии

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: Турция не сообщила США о начале операции на севере Сирии
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе регулярного брифинга высказался о возможном начале операции Турции на севере Сирии и заявил, что США не получали уведомлений об этом по военной линии, передает РИА Новости.

Кирби прокомментировал новую операцию Турции в Сирии и заявил, что Анкара не сообщила о своих намерениях США.

«Я бы посоветовал вам обратиться в госдепартамент, чтобы выяснить, имели ли место какие-либо дипломатические контакты с Турцией. Что касается меня, мне неизвестно о каких-либо контактах высокого уровня по линии Пентагона относительно намерений Турции начать военную операцию на севере Сирии», — заявил пресс-секретарь Пентагона.

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Марина Совина
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