В США прокомментировали возможную операцию Турции в Сирии

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: Турция не сообщила США о начале операции на севере Сирии

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе регулярного брифинга высказался о возможном начале операции Турции на севере Сирии и заявил, что США не получали уведомлений об этом по военной линии, передает РИА Новости.

Кирби прокомментировал новую операцию Турции в Сирии и заявил, что Анкара не сообщила о своих намерениях США.

«Я бы посоветовал вам обратиться в госдепартамент, чтобы выяснить, имели ли место какие-либо дипломатические контакты с Турцией. Что касается меня, мне неизвестно о каких-либо контактах высокого уровня по линии Пентагона относительно намерений Турции начать военную операцию на севере Сирии», — заявил пресс-секретарь Пентагона.