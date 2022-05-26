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Минобороны показало кадры удара крылатой ракетой Р-500 по позициям ВСУ

Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты Р-500 из «Искандера» по позициям ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар дозвуковой крылатой ракетой Р-500 из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео пуска ракеты опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

По сообщению военного ведомства, ракета Р-500 отличается маневренностью и способностью уклоняться от систем противоракетной обороны.

«В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатая ракета может идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь ее невозможно», — рассказали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось уничтожить украинский центр радиоэлектронной разведки и прибывших «иностранных специалистов».

Валерий Розенберг
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