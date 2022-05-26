Минобороны заявило об уничтожении разведцентра ВСУ и «иностранных специалистов»

Минобороны заявило об уничтожении центра разведки Украины и иностранных специалистов

Российским войскам удалось уничтожить украинский центр радиоэлектронной разведки и прибывших «иностранных специалистов». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что разведцентр находился в районе поселка городского типа Днепровское в Николаевской области.

Кроме того, добавил генерал, были уничтожены 11 военнослужащих боевого расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также «15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры захваченной сети укрепленных позиций ВСУ, где видны укрепленные позиции украинских войск: окопы, вырытые в холмах долговременные огневые точки (доты), а также брошенное обмундирование.