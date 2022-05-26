Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США рассказали о помощи Украине в освоении ракет Harpoon

Пентагон сообщил о помощи Украине в освоении противокорабельных ракет «Гарпун»

Фото: U.S. Department of Defense / Globallookpress.com

Порядка двадцати украинских военных учатся применять противокорабельные ракеты Harpoon (ПКР «Гарпун»), переданные Данией. США помогают в освоении. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, его слова приводит ТАСС.

«Мы... помогаем готовить украинцев к обращению с ракетами береговой обороны теперь, когда датчане собираются передать "Гарпун", пусковые установки "Гарпун" и автомобили... Чуть менее 20 украинцев проходят подготовку прямо сейчас», — рассказал он.

По словам представителя Пентагона, 419 украинских военных уже обучились обращению с гаубицами М777, 20 военнослужащих осваивают беспилотники Phoenix. Кроме того, Киеву уже поставили 85 из 108 выделенных гаубиц М777, девять из 11 вертолетов Ми-17, 220 из 300 барражирующих боеприпасов Switchblade.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
Сегодня
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022

О том, что Дания предоставит Украине старые противокорабельные ракеты «Гарпун» стало известно 25 мая. Отмечалось, что Копенгаген передаст Киеву ПКР RGM-84A Harpoon Block I, полученные от Вашингтона в 1990-х годах и снятые с вооружения в 2003-м.

23 мая шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи для Киева. Дания решила передать ракеты «Гарпун» и пусковые установки для них.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Названы идеальные джинсы для женщин с пышными формами
Продажи люксовых автомобилей в России рухнули
Четверть лесов ЮАР оказались под угрозой исчезновения
Слуцкий назвал причину вылета «Рубина» из РПЛ
Женщине выплатили более миллиона рублей из-за обидных слов коллеги
Названы способы вернуть интерес россиян к отдыху в Крыму
Россиянина осудили на 16 лет за убийство егеря из охотничьего ружья
Стало известно число российских казаков на Украине
Лавров предупредил Запад о последствиях поставок вооружений на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.