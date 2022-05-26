США рассказали о помощи Украине в освоении ракет Harpoon

Пентагон сообщил о помощи Украине в освоении противокорабельных ракет «Гарпун»

Порядка двадцати украинских военных учатся применять противокорабельные ракеты Harpoon (ПКР «Гарпун»), переданные Данией. США помогают в освоении. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, его слова приводит ТАСС.

«Мы... помогаем готовить украинцев к обращению с ракетами береговой обороны теперь, когда датчане собираются передать "Гарпун", пусковые установки "Гарпун" и автомобили... Чуть менее 20 украинцев проходят подготовку прямо сейчас», — рассказал он.

По словам представителя Пентагона, 419 украинских военных уже обучились обращению с гаубицами М777, 20 военнослужащих осваивают беспилотники Phoenix. Кроме того, Киеву уже поставили 85 из 108 выделенных гаубиц М777, девять из 11 вертолетов Ми-17, 220 из 300 барражирующих боеприпасов Switchblade.

О том, что Дания предоставит Украине старые противокорабельные ракеты «Гарпун» стало известно 25 мая. Отмечалось, что Копенгаген передаст Киеву ПКР RGM-84A Harpoon Block I, полученные от Вашингтона в 1990-х годах и снятые с вооружения в 2003-м.

23 мая шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи для Киева. Дания решила передать ракеты «Гарпун» и пусковые установки для них.