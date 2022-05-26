«Аэрофлот» возобновит рейсы во Владикавказ

«Аэрофлот» объявил о возобновлении с 10 июня ежедневных регулярных рейсов во Владикавказ

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении с 10 июня ежедневных регулярных рейсов во Владикавказ. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320.

Полет по маршруту Шереметьево — Владикавказ займет 2 часа 50 минут.

Продажа билетов на рейсы уже открыта. Забронировать и купить билеты возможно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам контакт-центра, в офисах собственных продаж авиакомпании и у уполномоченных агентов.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о том, что с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут девять городов России и Сочи. Полеты на популярный южный курорт будут выполняться из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.

Владикавказ — столица Северной Осетии, расположен по обоим берегам реки Терека. Благодаря близости гор климат в регионе умеренный, мягкий. Город обладает развитой экономикой, промышленностью и туристической инфраструктурой.

