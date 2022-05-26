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ВОЗ заявила о медицинском кризисе на Украине

Ассамблея ВОЗ обвинила Россию в медицинском кризисе на Украине

Фото: Vasilis Rebapis / Globallookpress.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возложила на Россию вину за медицинский кризис на Украине, такое решение было озвучено во время заседания руководящего органа — ассамблеи, трансляция которого велась на сайте ВОЗ.

Участники мероприятия осудили специальную операцию, которая проходит на Украине, и обвинили Москву в создании медицинского кризиса. «Это является исключительным обстоятельством, создающим серьезные проблемы для здоровья населения», — заявили эксперты.

Они призвали участников конфликта «уважать и защищать всех медицинских и гуманитарных работников, выполняющих свои обязанности».

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Ранее в ВОЗ опровергли прекращение поставок жизненно важных лекарств в Донбасс. До этого в Красном Кресте также объяснили, что логистическая цепочка доставки медикаментов и предметов медицинского назначения в Луганск и Донецк была нарушена в результате боевых действий.

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Марина Совина
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