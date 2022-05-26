В Сербии сравнили лидеров Европы с коммунальщиками

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что лидеры ЕС ведут себя как коммунальщики, а не политики

Глава МВД Сербии Александр Вулин в эфире телеканала «Хэппи» заявил, что лидеры стран Европы ведут себя как коммунальщики, а не как политики. Его слова приводит ТАСС.

«Европа сегодня ведет себя как содружество территорий, а не содружество государств, как будто там люди, которые занимаются коммунальными делами, а не политикой», — сравнил министр.

Вулин подчеркнул, что государства имеют свои интересы и потребности, у них есть память. Глава МВД добавил, что Сербия никогда не забудет, как Россия своим вето в Совете Безопасности ООН в 2015 году предотвратила провозглашение сербского народа виновным в геноциде.

Министр также выразил мнение, что президент Сербии Александр Вучич является единственным лидером в Европе, который ведет себя как политик, он соблюдает нормы международного права и отказывается вводить антироссийские санкции.

Ранее Вулин заявил, что на фоне оказываемого Западом давления из-за позиции по антироссийским санкциям Белград захотел пересмотреть планы по интеграции страны в Европейский союз (ЕС). Обосновывая свою позицию, министр указал, что в настоящий момент доверие сербов к объединению достигло исторического минимума.

