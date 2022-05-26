Госдума отказалась менять правила проведения выборов

«Ведомости»: Госдума отказалась менять правила проведения региональных выборов

На последнем весной 2022 года заседании Госдумы 25 мая ни один из депутатов не поднял вопрос корректировки избирательного законодательства. Это значит, что палата отказалась менять правила проведения региональных выборов и в этом году они останутся прежними. Об этом пишут «Ведомости».

Близкий к Центризбиркому источник издания напомнил, что по закону избирательная кампания проводится по тем правилам, которые действуют на момент ее назначения. Юрист Антон Тимченко пояснил, что решение о назначении выборов губернаторов и депутатов заксобрания региональные парламенты будут принимать со 2 по 12 июня. Теоретически, если в федеральный закон еще будут внесены изменения по поводу проведения выборов, то распространяться они будут на избирательные кампании в тех регионах, которые к этому моменту не успели назначить выборы, добавил он.

Другой собеседник издания, близкий к руководству Госдумы, сказал, что возможность этого не исключена, поскольку заседания Госдумы еще пройдут 7–9 июня. Юрист Олег Захаров заметил, что при желании можно оперативно собрать Госдуму, принять закон, затем утвердить его в Совете Федерации и отправить на подпись к президенту.

Замдиректора института региональных проблем Николай Юханов подчеркнул, что «институт выборов работает в штатном режиме, и это говорит о том, что политическая система устойчива».

Ранее сообщалось, что в Кремле приняли решение оставить прямые выборы губернаторов в неизменном виде и провести Единый день голосования в запланированные сроки. Собеседники издания РБК, близкие к администрации президента, и федеральный чиновник подтвердили, что прямые выборы должны будут сохраниться во всех регионах, где предусмотрен именно такой формат, и каких-либо изменений не планируется.

В Единый день голосования 11 сентября прямые выборы губернаторов запланированы в 14 субъектах страны. Еще в одном — Адыгее — предусмотрено избрание главы республики через заксобрание. Кроме того, запланированы выборы в заксобрания шести регионов и в одиннадцать гордум.