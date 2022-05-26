На забайкальских озерах впервые заметили редких журавлей из Красной книги

Даурские журавли впервые прилетели на Ивано-Арахлейские озера в Забайкалье

Даурских журавлей впервые заметили на Гужирных озерах в Ивано-Арахлейском природном парке Забайкалья. Об этом пишет Baikal Daily.

Как рассказал орнитолог Олег Горошко, основные места обитания даурского журавля (вид внесен в Красную книгу), расположены в 200-300 километрах юго-восточнее Гужирных озер — обычно птицы прилетают в Даурский заповедник и на примыкающие к государственной границе с Монголией и Китаем территории Забайкальского края.

«На Ивано-Арахлейских озерах этот вид никогда в истории не отмечался вообще. Из крупных видов журавлей, обитающих на болотах, здесь до сих пор крайне редко гнездились лишь единичные пары серых журавлей. Но в последние годы численность этих журавлей заметно выросла. Сейчас, всего лишь за два дня я зарегистрировал семь семейных пар и более 70 холостых неполовозрелых птиц», — добавил Горошко.

По мнению специалистов, это говорит о том, что на данных территориях уровень охраны достаточно высок.

Ранее в мае в Камчатском соколином центре появились первые птенцы редких камчатских соколов. Отмечалось, что потомство появилось от особей, которых передали питомнику в феврале.