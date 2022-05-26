Президент Грузии назвала провокацией референдум в Южной Осетии о присоединении к России

Подготовка к референдуму в Южной Осетии является очередной провокацией и попыткой аннексии со стороны России. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.

По ее словам, голосование в регионе, которое было запланировано местными властями на 17 июня, не заставит Тбилиси пересмотреть свою мирную политику, но вызовет соответствующую международную реакцию.

«Россия не должна допустить еще одной роковой ошибки. (...) Это не останется без ответа», — пообещала Зурабишвили.

Она в очередной раз подчеркнула, что Грузия не собирается воевать с Абхазией и Южной Осетией, а лишь предлагает их жителям «присоединиться к европейскому будущему».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также гарантировал мир с Россией. Он пообещал, что власти страны будут делать все возможное ради недопущения боевых действий в Закавказье, несмотря на позицию Украины.