Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Грузии назвала провокацией референдум в Южной Осетии

Президент Грузии назвала провокацией референдум в Южной Осетии о присоединении к России

Фото: РИА Новости

Подготовка к референдуму в Южной Осетии является очередной провокацией и попыткой аннексии со стороны России. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.

По ее словам, голосование в регионе, которое было запланировано местными властями на 17 июня, не заставит Тбилиси пересмотреть свою мирную политику, но вызовет соответствующую международную реакцию.

«Россия не должна допустить еще одной роковой ошибки. (...) Это не останется без ответа», — пообещала Зурабишвили.

Она в очередной раз подчеркнула, что Грузия не собирается воевать с Абхазией и Южной Осетией, а лишь предлагает их жителям «присоединиться к европейскому будущему».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также гарантировал мир с Россией. Он пообещал, что власти страны будут делать все возможное ради недопущения боевых действий в Закавказье, несмотря на позицию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Военный суд подтвердил увольнение отказавшихся ехать на Украину росгвардейцев
Турчак ответил на слова Володина о частых поездках депутатов в Донбасс
Пелагее предрекли серьезные расходы на жилье
Украина анонсировала несколько недель очень трудных боев
В ДНР сообщили о прятавшихся на «Азовстали» бойцах ВСУ
Появились подробности взрыва в жилом доме в Подмосковье
В России допустили «просадку» экспорта нефти и газа из-за санкций
Президент Грузии назвала провокацией референдум в Южной Осетии
Врач перечислила выводящие из организма витамины продукты
На Урале россиянка полезла на скалу и разбилась насмерть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.