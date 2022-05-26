Третья ракетка мира пожаловался на депрессию из-за популярности

Немецкий теннисист Александр Зверев пожаловался на депрессию из-за популярности

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев пожаловался на депрессию из-за популярности. Его слова приводит Reuters.

Спортсмен заявил, что не любит делиться психологическими проблемами, однако подчеркнул, что в этом году пережил много трудностей. Он признался, что внимание со стороны СМИ и болельщиков иногда мешает жизни. «В наши дни с соцсетями и другими платформами стало гораздо больше вовлеченности и гораздо больше ненависти», — подытожил Зверев.

В ноябре прошлого года бывшая девушка спортсмена заявила, что во время ссоры он пытался задушить ее подушкой, ударил головой о стену и выкручивал руки. Она добавила, что у нее нет доказательств произошедшего, но она готова пройти любые проверки, включая детектор лжи.

Зверев располагается на третьем месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В 2020 году он дошел до финала US Open. Всего в активе теннисиста 13 титулов турниров АТР.