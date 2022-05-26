Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Кэмерон Норри
Завтра
12:00 (Мск)
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Зенит
Завтра
20:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Химки
28 мая
14:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Уфа
28 мая
16:00 (Мск)
Оренбург
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Спорт

Третья ракетка мира пожаловался на депрессию из-за популярности

Немецкий теннисист Александр Зверев пожаловался на депрессию из-за популярности

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев пожаловался на депрессию из-за популярности. Его слова приводит Reuters.

Спортсмен заявил, что не любит делиться психологическими проблемами, однако подчеркнул, что в этом году пережил много трудностей. Он признался, что внимание со стороны СМИ и болельщиков иногда мешает жизни. «В наши дни с соцсетями и другими платформами стало гораздо больше вовлеченности и гораздо больше ненависти», — подытожил Зверев.

В ноябре прошлого года бывшая девушка спортсмена заявила, что во время ссоры он пытался задушить ее подушкой, ударил головой о стену и выкручивал руки. Она добавила, что у нее нет доказательств произошедшего, но она готова пройти любые проверки, включая детектор лжи.

Зверев располагается на третьем месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В 2020 году он дошел до финала US Open. Всего в активе теннисиста 13 титулов турниров АТР.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Путин оценил уход компаний из России фразой «может быть, и слава богу»
В ДНР рассказали об условиях для украинских пленных
Россиянин убил друга ради денег за закопанный септик
Сексолог назвала возраст идеального любовника
На Украине начали выпускать антироссийские сыр и колбасу
Знаменитый рэпер стал отцом во второй раз
Про Винни-Пуха и его друзей снимут хоррор
Появились кадры разрушений после обстрела российского села со стороны Украины
В Молдавии заявили о планах бывшего президента покинуть страну
В Госдуме назвали причину нежелания стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.