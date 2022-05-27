Столтенберг заявил Швеции и Финляндии о необходимости принять условия Турции

Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия должны выполнить условия Турции ради НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ради того, чтобы Швеция и Финляндия стали кандидатами на членство в альянсе, им необходимо принять условия турецких властей. Его слова приводит «Интерфакс».

«Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде, но им будет сложно реализовать устремления стать кандидатами на членство в альянсе, если до конца июня они не выполнят требования Турции», — заявил Столтенберг.

Он также усомнился в том, что Швеция и Финляндия станут кандидатами на членство в альянсе на предстоящем саммите, который пройдет с 28 по 30 июня.

Одно из условий, предъявляемых Анкарой в связи с вступлением названных стран в альянс — экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией, а также прекращение ее поддержки.