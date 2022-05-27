Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Столтенберг заявил Швеции и Финляндии о необходимости принять условия Турции

Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия должны выполнить условия Турции ради НАТО

Фото: Eric Lalmand / globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ради того, чтобы Швеция и Финляндия стали кандидатами на членство в альянсе, им необходимо принять условия турецких властей. Его слова приводит «Интерфакс».

«Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде, но им будет сложно реализовать устремления стать кандидатами на членство в альянсе, если до конца июня они не выполнят требования Турции», — заявил Столтенберг.

Он также усомнился в том, что Швеция и Финляндия станут кандидатами на членство в альянсе на предстоящем саммите, который пройдет с 28 по 30 июня.

Одно из условий, предъявляемых Анкарой в связи с вступлением названных стран в альянс — экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией, а также прекращение ее поддержки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Военные базы Украины в Запорожье передадут российской армии
Россияне поучаствуют в крупнейшем флешмобе
Слуцкий пообещал внести изменения в стратегию ЛДПР
В США рассказали о количестве поставленных на Украину вооружений и техники
Топ-менеджера Microsoft обвинили в просмотре VR-порно при сотрудниках
Netflix стал недоступен для российских пользователей
Украинский генерал заявил о преимуществе России в Донбассе
Российский педагог в целях воспитания заставила детсадовцев избивать сверстника
Пенсионерка в Подмосковье лишилась 4,5 миллиона рублей после вызова сантехника
Миллионерша заставила бывшего мужа мыть туалет ради экономии на уборщице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.