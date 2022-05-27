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Кремль увидел подрыв позиций ЕС в идее Джонсона о военном альянсе с Киевом

Дмитрий Песков назвал идею Джонсона создать военный альянс с Киевом подрывом позиций ЕС

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об идеи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать военный альянс с Киевом. Пресс-секретарь российского лидера назвал подобное предложение «междусобойчиком и подрывом позиций» Европейского союза (ЕС), передает РИА Новости.

По его словам, к опубликованным в средствах массовой информации данным нужно относиться осторожно. «При всем уважении к Corriere della Sera, давайте относиться [к этой информации] как к сообщению СМИ», — уточнил он.

В пятницу, 27 мая, газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России. Британский премьер-министр призвал украинского главу объединить страны, которые не разделяют политику Брюсселя и действия Германии в адрес Москвы, в «новый политический, экономический и военный альянс».

Киев пока не выразил свое мнение о предложении Джонсона. Corriere Della Sera предположила, что Зеленский ожидает саммита ЕС, где будут рассматривать вступление Украины в организацию.

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Варвара Кошечкина
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