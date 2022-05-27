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Стало известно о возможных проблемах с доставкой с AliExpress из-за Китая

Mash сообщил о возможных проблемах с доставкой товаров с AliExpress из-за запрета Китая

Фото: Aly Song / Reuters

Россияне, заказывающие товары на торговой площадке AliExpress, могут столкнуться со сложностями из-за отказа Китая принимать рейсы грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ» на американских самолетах Boeing. Об этом пишет Mash.

Как отмечает Telegram-канал, все самолеты Boeing «Авиастар-ТУ» доставляли в Россию товары с AliExpress и участвовали в доставках по СДЭКу. В пресс-службе СДЭКа при этом сообщили, что компания переключится на сотрудничество с китайскими авиалиниями и наземными службами доставки.

Как сообщалось ранее, ограничения Китая коснулись пяти самолетов с двойной регистрацией — они не соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO). По данным сервиса Airfleets, у этих самолетов российская регистрация, однако еще в начале марта они были зарегистрированы на Бермудских островах.

В конце апреля виртуальная торговая площадка AliExpress Россия столкнулась с трудностями при обработке платежей. Ее представители сообщили, что проблема оперативно решается.

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Варвара Кошечкина
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