Россиянам назвали стоимость отдыха в балканских странах в июне

АТОР: недельный тур в Албанию с перелетом в июне начинается от 81,2 тысячи рублей

Стоимость туров с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле Албании с заездом в июне начинается от 77,5 тысячи рублей на одного человека. Доступные варианты отдыха в балканских странах назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Сейчас добраться до балканских стран можно с пересадками в Стамбуле, Белграде и Дубае. Улететь в Черногорию можно рейсами Turkish Airlines, flydubai, Air Serbia, в Хорватию — этими же перевозчиками, а также национальной Croatia Airlines, в Албанию — первыми тремя перечисленными и Pegasus Airlines. Тем не менее, туристам выгоднее приобрести тур на базе такого перелета.

Цена недельного тура в Черногорию с перелетом, проживанием в четырехзвездочном отеле и питанием «полный пансион» в июне начинается от 81,2 тысячи рублей на одного человека. Путевка в Хорватию обойдется от 89,7 тысячи рублей, питание «полупансион». Дешевле всего выйдет отдых в Албании — стоимость стартует от 77,5 тысячи рублей.

В АТОР напомнили, что в Албании, Хорватии и Черногории все коронавирусные ограничения сняты для всех — для въезда не требуется ПЦР-тест или сертификаты о вакцинации.

Ранее в мае в Европе оценили потери от отсутствия россиян. Согласно докладу Европейской комиссии по путешествиям (ETC), сильнее всего отток туристов из России скажется на Кипре, Латвии, Литве, Финляндии и Эстонии. Расходы российских путешественников в Черногории составляют около 34 процентов от общего числа трат всех туристов, приезжающих в страну, на Кипре это 25 процентов, а в Латвии —16 процентов.