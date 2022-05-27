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В ФСБ рассказали о неразграниченной акватории России с США в Беринговом проливе

ФСБ заявила, что разграничение акваторий России с США в Беринговом проливе не выполнено

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вопросы разграничения морских акваторий России с США в Беринговом проливе все еще не решены, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России генерал армии Владимир Кулишов, пишет «Российская газета».

Одно из направлений российской государственной пограничной политики — это завершение договорного закрепления государственной границы России, рассказал он. Это необходимо сделать на участках, не оформленных в международно-правовом отношении. Он напомнил, что Москва не имеет «территориальных притязаний ни к одному из сопредельных государств».

При этом не завершена работа по международно-правовому оформлению госграницы с пятью странами. Это Украина, Южная Осетия, Казахстан, Азербайджан и США. «Остаются неурегулированными вопросы разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе», — подчеркнул он.

В феврале пограничники задержали 18-летнего жителя Пензы при попытке незаконно пересечь российскую границу на снегоходе и через Берингов пролив попасть на Аляску.

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Марина Совина
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