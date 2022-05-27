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Актриса лишилась способности передвигаться из-за 15 размера груди

Daily Star: актриса Энжи Чалк лишилась способности передвигаться из-за 15 размера груди

Актриса из Северного Уэльса Энжи Чалк отказалась выходить на улицу из-за груди 15 размера. Ее историю публикует Daily Star.

Как сообщает издание, из-за объемных форм 22-летняя девушка лишилась способности самостоятельно передвигаться. По этой причине она выходит из дома только за продуктами, опираясь на трость.

Помимо этого, Чалк жалуется на постоянные высыпания на коже из-за трения, а также болезненные ощущения при любом движении. Пребывать в лежачем положении ей также непросто, поскольку вес груди затрудняет ее дыхание.

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Британка отмечает, что ей крайне трудно подбирать нижнее белье, так как чашка с маркировкой К (15 размер в российской системе) является редкостью. Женщина заказывает бюстгальтеры из Польши по 80 фунтов стерлингов (около 6,5 тысяч рублей) за штуку. По словам героини материала, одного бюстгальтера хватает на два месяца, потому что бретели быстро приходят в негодность.

В данный момент Чалк ищет возможность провести операцию по уменьшению груди, однако врачи рекомендуют ей сначала сбросить лишний вес. В данный момент пациентка весит больше 100 килограммов, из них 12 приходится на грудь.

Ранее в мае блогерша подверглась критике в сети из-за слишком большого размера груди. Девушка призналась, что чаще всего негативные комментарии исходят от замужних женщин, которые считают, что она соблазняет их супругов. Кроме того, она рассказала, что есть и другая категория хейтеров, а именно — молодые матери, которые спрашивают, нет ли у нее лишнего молока.

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Карина Черных
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