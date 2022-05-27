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Принцесса Монако Шарлен впервые прокомментировала слухи о разводе

Принцесса Шарлен опровергла развод с князем Монако Альбером II

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Супруга князя Монако Альбера II принцесса Шарлен впервые прокомментировала слухи о разводе, которые появились, когда она несколько месяцев жила в ЮАР без мужа. Женщина коснулась этой темы в беседе с газетой Monaco-Matin.

Шарлен опровергла информацию, что она намерена развестись с Альбером, и выразила сожаление, что пресса позволяет себе распускать такие слухи об их браке. «Мы вместе обсуждали эти вредоносные статьи, и он сделал все, чтобы защитить меня и наших детей», — рассказала она.

В сентябре 2021 года принц Альбер сделал аналогичное заявление, настаивая на том, что между ним и его женой нет разногласий. Он утверждал, что принцесса Шарлен отсутствует в Монако по медицинским причинам.

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Принцесса Шарлен попала в больницу во время поездки в ЮАР в мае 2021 года. В результате вместо первоначально планировавшихся 10 дней визит продолжался шесть месяцев. По официальной версии, принцесса не могла вернуться из-за отоларингической инфекции, из-за которой ей были противопоказаны авиаперелеты. Европейские таблоиды утверждали, что в действительности она сбежала от мужа и планировала остаться в ЮАР навсегда.

8 ноября 2021 года принцесса Шарлен прилетела во Францию, но так и не появилась на публике. 19 ноября князь Альбер II объявил, что его супруга отправлена в некое медицинское учреждение за пределами Монако. По его словам, Шарлен была не готова ни к исполнению своих официальных обязанностей, ни к жизни вообще, в том числе семейной.

14 марта 2022 года принцесса Шарлен завершила лечение в швейцарской клинике и вернулась на родину.

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Рузанна Акмалтдинова
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