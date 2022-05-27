Генерала ФСИН осудили за привлечение заключенных к ремонту своего дома

Экс-глава УФСИН Дагестана осужден на 2 года за превышение полномочий и освобожден в суде

Кировский районный суд Махачкалы вынес приговор генерал-майору внутренних войск Муслиму Даххаеву, возглавлявшему в прошлом управления ФСИН в Дагестане и Ростовской области. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» в пресс-службе суда.

По данным следствия, с 2014 по 2017 год Даххаев дал поручение вывести из колонии-поселения №9 шестерых осужденных и отправить их на ремонт своего дома и дома матери. Для их охраны отрядили двух сотрудников махачкалинского СИЗО-1.

Подсудимому переквалифицировали обвинение со злоупотребления полномочиями на их превышение и приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Однако он был освобожден в зале суда в связи с тем, что ему зачли время, проведенное им в СИЗО и под домашним арестом во время следствия.

13 ноября 2019 года генерала арестовали за злоупотребления полномочиями и незаконное получение сведений, составляющих гостайну. В этот день Даххаева должны были наградить за участие во второй чеченской кампании. Через год он был осужден на два года. После чего генерал стал фигурантом второго дела.

Муслим Даххаев награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием. В 1999 году он, возглавляя районный отдел внутренних дел Новолакского района Дагестана, спас 20 бойцов ОМОН, окруженных боевиками Шамиля Басаева и Хаттаба. С 2005 года возглавлял управление ФСИН России по Дагестану, а с 2018 года стал начальником главного управления ФСИН по Ростовской области.