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Названы размеры штрафов для прогуливающих заседания Госдумы депутатов

Замглавы комиссии Госдумы по регламенту заявила о фиксации прогулов заседаний депутатами

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Заместитель главы комиссии Госдумы по регламенту Раиса Карамзина в беседе с РИА Новости назвала размер штрафов для депутатов, прогуливающих пленарные заседания, на которых они обязаны находиться.

«Если он не посещает заседания, это считается прогулом, высчитывается среднедневной заработок», — заявила она.

По ее словам, существует специальная справка, в которой фиксируется, кто из парламентариев из каждой фракции отсутствовал на заседаниях. Эта справка подписывается председателем Государственной Думы, пояснила замглавы комиссии ГД.

Она отметила, что в ней расписывается информация о находящихся в командировке депутатах, добавив, что если политик отсутствовал без подписанной командировки, то это считается за прогул. Карамзина подчеркнула, что уважительными причинами отсутствия на заседании являются поездка парламентария по государственному заданию, официально оформленная командировка, либо отпуск за свой счет.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что комментировать поездки депутатов партии в Донбасс могут лишь те, кто был там и «пропустил это все через себя». Он отметил, что политики будут продолжать эту работу до тех пор, пока она будет необходима гражданам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской области, Запорожья и других перешедших под контроль России территорий.

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Марина Совина
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