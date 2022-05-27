Россиян предупредили о смертельно опасном треморе рук

Невролог Бранд: причиной дрожи в руках могут быть болезнь Паркинсона и алкоголь

Врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд рассказал россиянам о безопасных и смертельно опасных видах дрожи рук. О том, какого тремора стоит бояться, он рассказал в беседе со Sputnik.

Эксперт предупредил, что причиной дрожи может быть нарушение функций того или иного отдела мозга, например, мозжечка. Этот тремор, объяснил Бранд, обычно усиливается при целенаправленном движении руки к объекту. «Так, при воздействии алкоголя на головной мозг возникает острое алкогольное поражение мозжечка, и у человека появляется мозжечковый тремор», — уточнил врач Бранд.

Кроме того, продолжил он, дрожь в руках может быть одним из симптомов смертельно опасной болезни Паркинсона — хронического прогрессирующего заболевания центральной нервной системы. «Еще один вариант — это тремор, связанный с болезнью Паркинсона, так называемый дрожательный паралич. Он возникает в покое и уменьшается на фоне приема препаратов против болезни Паркинсона», — разъяснил Бранд.

При этом, успокоил он, существует и просто физиологический тремор. «Руки могут дрожать у любого человека на фоне тревожной ситуации, связанной с необходимостью провести точные действия, сопровождающиеся страхом или длительной статической нагрузкой. Это нормально, такой тремор лечить не нужно», — заключил врач.

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