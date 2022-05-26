Невролог назвала способы облегчить боль при судорогах ног

Невролог Юлия Белкина посоветовала при спазме мышц уколоть ногу булавкой

Невролог высшей категории Юлия Белкина назвала причины онемения ног и перечислила способы первой самопомощи при спазмах, чтобы облегчить боль. Врач посоветовала расслабиться и, не поддаваясь панике, уколоть ногу булавкой, сообщило издание «Доктор Питер».

Невролог отметила, что судорожные сокращения мышц ног случаются нередко, а их причиной могут быть как физиологические изменения в организме, так и серьезные заболевания. Белкина рассказала, что ноги могут неметь из-за дефицита минералов, чаще магния или кальция, длительной физической нагрузки, обезвоживания, тяжелых отравлений, ожирения, венозной недостаточности с отеками, восстановления после травмы, беременности. А также болезней: анемии, варикозной болезни, сахарного диабета и других.

«Если ни одна из вышеперечисленных возможных причин в вашем случае не актуальна, тогда стоит обратить внимание на препараты, которые вы принимаете. Могут провоцировать судороги в ногах следующие группы препаратов: мочегонные средства, применяемые во время менопаузы эстрогены, глюкокортикостероиды», — уточнила врач. Эксперт отметила, что мышечные судороги в ногах могут появляться в любом возрасте. Если спазмы повторяются регулярно в течение долгого времени, следует обратиться к врачу.

Для того чтобы облегчить состояние во время спазма, невролог советует не поддаваться панике, постараться расслабить мышцу, несколько раз потянув носок на себя (можно с помощью рук), а также уколоть ногу булавкой или зубочисткой. «Затем нужно легкими движениями помассировать спазмированную мышцу, стараясь ее расслабить. По возможности нужно пройтись босиком по прохладному полу, — уточнила эксперт. — Помогает при спазме теплая ножная ванна». После исчезновения мышечного спазма она рекомендует полежать, приподняв ноги повыше.

«Если спазмы стали частыми, длительными, врач может рекомендовать медикаментозное лечение. Обычно это курс витаминно-минеральных препаратов с калием, магнием, витаминами длительностью не менее двух-трех месяцев, — добавила Юлия Белкина. — Дополняют это лечение озонотерапия, курс массажа и лечебной физкультуры, а также лазеротерапия, прогревания, УВЧ».

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