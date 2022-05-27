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Появились подробности смертельного отравления двух годовалых россиян

У смертельно отравившихся годовалых двойняшек в Хабаровском крае развился отек легких

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

У годовалых двойняшек, которые насмерть отравились неизвестным ядом в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края, развился отек легких. Такие подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Мать погибших детей считает, что яд мог содержаться на недавно купленных комбинезонах. По появившейся информации, россиянка приобрела их в разных магазинах одной сети.

Также она отметила, что дома, открыв пакет с первым комбинезоном, она почувствовала запах химии, а ребенок начал облизывать воротник. Вещь не подошла малышу — оказалась впритык, и мать решила сходить и обменять ее, а заодно купить в другом магазине комбинезон для второго сына.

Уже дома женщина померила вещи на голое тело, а позже покормила детей хлебцами, бананами и компотом.

«Вечером сын начал постанывать, часто дышать. Появились красно-синие пятна, глаза закатились. Вызвала скорую. Уехали в больницу. Со вторым сыном осталась мама. Около 20:00 она позвонила и сказала, что с ним происходит то же самое. В 23:30 врачи сообщили о смерти детей», — рассказала она.

Об инциденте стало известно 27 мая. Врачи поставили двойняшкам диагноз — «отравление ядом», однако конкретное вещество выявить не удалось. Сотрудники полиции изъяли все продукты, постельное белье и вещи, которые затем направили на экспертизу.

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Никита Абрамов
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