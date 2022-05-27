Пушилин заявил о нежелании жителей Мариуполя восстанавливать «Азовсталь»

Глава ДНР Пушилин заявил о нежелании жителей Мариуполя восстанавливать завод «Азовсталь»

Жители Мариуполя не желают восстановления завода «Азовсталь» из-за экологического загрязнения, он будет разрушен. Об этом заявил РИА Новости глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, промышленный комплекс был основным источником загрязнения окружающей среды. Это мешало городу стать курортом, несмотря на соответствующую инфраструктуру и расположение. «Это неглубокое теплое море, это море, которое содержит большое количество йода, что полезно при ряде заболеваний», — сказал Пушилин.

Он добавил, что из-за сильного загрязнения в Мариуполе росло число онкобольных. Это связано с возведением завода без учета экологических норм. «Без учета розы ветров. То есть, по сути, все загрязнение шло на город и на море», — пояснил политик.

При этом он заверил, что власти ДНР приложат все усилия для сохранения в городе рабочих мест, несмотря на разрушение промышленности.

Ранее Пушилин рассказал, что на территории «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских военных, спрятавшихся при капитуляции гарнизона. Он также допустил, что эти бойцы могли отстать от своих. Всех задержанных доставят к месту временного содержания.