Появились подробности о крупном пожаре на территории промзоны в Москве

«360»: одного погибшего нашли под завалами после пожара на территории московской промзоны

Одного погибшего нашли под завалами после пожара на территории промзоны на Котляковской улице в Москве. Такие подробности привел источник «360» в Telegram-канале.

Сейчас возгорание на территории московской промзоны удалось ликвидировать. Сообщалось, что площадь пожара в производственном здании составляла 350 квадратных метров. Часть конструкций обрушилась.

Представитель экстренных столичных служб подчеркивал, что внутри производственного здания находились газовые баллоны.