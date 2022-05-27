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Появились подробности о крупном пожаре на территории промзоны в Москве

«360»: одного погибшего нашли под завалами после пожара на территории московской промзоны

Фото: Telegram-канал «Подъём!»

Одного погибшего нашли под завалами после пожара на территории промзоны на Котляковской улице в Москве. Такие подробности привел источник «360» в Telegram-канале.

Сейчас возгорание на территории московской промзоны удалось ликвидировать. Сообщалось, что площадь пожара в производственном здании составляла 350 квадратных метров. Часть конструкций обрушилась.

Представитель экстренных столичных служб подчеркивал, что внутри производственного здания находились газовые баллоны.

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Анна Щербакова
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