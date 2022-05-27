Нутрициолог дала советы по питанию для успешной сдачи экзаменов

Нутрициолог Лысенко заявила, что перед экзаменами школьникам нужны продукты с магнием

Нутрициолог Анна Лысенко в беседе с Ura.ru дала советы, как школьникам правильно выстроить свое питание для того, чтобы клетки головного мозга работали корректно и они смогли успешно сдать экзамены. По ее словам, для этого им необходимо употреблять продукты, содержащие магний и медленные углеводы.

«В первую очередь, важен ранний уход ко сну, до 22.00. Он влияет на работу психики и нервной системы. Во-вторых, ребенку нужно в период подготовки к экзаменам давать магний. Он необходим для корректной работы клеток и обретения спокойствия, так как препарат также влияет на работу нервной системы. И хорошо бы магний совмещать с витамином группы В — В6», — заявила специалист.

Кроме того, она рекомендовала следить за употреблением достаточного количества медленных углеводов, гречки, риса, а также включать в рацион овощи и фрукты. При этом эксперт развеяла миф о необходимости употребления в период подготовки к экзаменам большого количества сахара, пояснив, что в это время мозг нуждается в глюкозе, которую можно получить из большого количества разных продуктов.

Ранее диетолог-нутрициолог Наталья Романова сообщила, что сушеные ягоды годжи являются полезным для зрения продуктом. По ее словам, регулярное употребление небольшой порции ягод препятствует развитию основной причины потери зрения в пожилом возрасте — дегенерации желтого пятна.