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Число пострадавших в массовом ДТП на трассе в Подмосковье возросло

Число пострадавших в ДТП на Новорязанском шоссе в Подмосковье возросло до четырех

Кадр: Telegram-канал Mash

Число пострадавших в массовом ДТП на Новорязанском шоссе в Подмосковье увеличилось до четырех. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, у двух пострадавших сотрясение головного мозга, у еще одного — перелом отдела позвоночника, сотрясение головного мозга и закрытая травма живота. Четвертый пострадавший госпитализирован с ушибом отдела позвоночника.

Об аварии в Подмосковье на 26-м километре трассы М-5 «Урал»стало известно в пятницу, 27 мая. Тогда грузовой автомобиль протаранил 15 машин. В районе Новорязанского шоссе образовалась многокилометровая пробка, перекрыты три полосы движения.

26 мая на подмосковной трассе в Сергиевом Посаде взорвалась фура. На опубликованных в сети кадрах видно, что от кузова машины осталось только его основание с колесами. Взрывная волна была такой силы, что выбила шумозащитные дорожные ограждения. Предварительно, в кузове фуры взорвались газовые баллоны.

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Анастасия Шейкина
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