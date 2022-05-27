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Поблизости от Млечного Пути нашли новую галактику

В Университете Аризоны открыли ультрадиффузную карликовую галактику Тукана В

Фото: Sand et al., 2022

Астрономы Университета Аризоны в США и других стран обнаружили новую ультрадиффузную карликовую галактику, названную Тукана В. Она является первым объектом этого типа, находящимся на окраинах Местной группы. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Новая галактика была найдена во время визуального поиска слабых галактик-компаньонов сфероидальной галактики Тукана. Для этого астрономы проанализировали данные спектроскопического прибора темной энергии (DESI). Они изучили область с радиусом 100 килопарсек вокруг галактики, надеясь обнаружить избыточную плотность звезд с рассеянным светом, что указало бы на присутствие ультрадиффузной галактики.

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Согласно результатам исследования, Тукана B расположена примерно в шести градусах от карликового сфероида Тукана и примерно на 1,6 миллиона световых лет дальше нее в направлении зрения. Расстояние до Тукана B от Земли было оценено примерно в 4,5 миллиона световых лет.

Галактика имеет эффективный радиус, в пределах которого испускается половина всего излучаемого света, около 260 световых лет и абсолютную звездную величину -6,9. Абсолютная звездная величина определяется как видимая величина объекта, если бы он находился на расстоянии 32 световых лет от наблюдателя. Это делает галактику Тукана сравнимой с ультрадиффузными галактиками-спутниками Млечного Пути.

Отмечается, что светимость Тукана В и очевидное отсутствие звездообразования, а также наличие нейтрального газа делают ее уникальной среди других подобных галактик, обнаруженных недавно на сравнительно близком расстоянии от Млечного Пути. Из-за относительной удаленности от ближайшей более крупной галактики процесс звездообразования, скорее всего, остановился каким-либо внутренним процессом.

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Александр Еникеев
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