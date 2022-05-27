Илон Маск нашел плюсы в экономических проблемах США

Миллиардер Илон Маск написал в Twitter о пользе рецессии для США

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что проблемы в экономике США пойдут стране на пользу. Об этом бизнесмен написал в социальной сети Twitter, отвечая на вопрос подписчика о том, верит ли он в будущую рецессию.

Миллиардер согласился с вероятным началом спада экономики, однако нашел в этом плюсы, поскольку впоследствии страну снова ждет экономический рост. «Деньги слишком долго сыпались на дураков. Кто-то все-таки должен обанкротиться», — подчеркнул Маск. Он добавил, что компании, расходы которых превышают доходы, должны «умереть», чтобы перестать потреблять необходимые для развития экономики ресурсы. По его мнению, рецессия в США может продлиться год или полтора.

Предприниматель также отметил, что на фоне карантина из-за пандемии коронавируса люди начали думать, что нет необходимости усердно работать. По его мнению, на них скоро снизойдет неприятное озарение.

В первом квартале 2022 года экономика США сократилась впервые с начала рецессии, вызванной пандемией два года назад — ВВП снизился на 1,4 процента в годовом выражении. Прогнозы аналитиков относительно будущего экономического роста страны расходятся. Большинство экономистов прогнозируют восстановление в квартале с апреля по июнь, так как устойчивый рост найма и заработной платы должен положительно сказаться на динамике.

Другие аналитики считают, что в среднесрочной перспективе экономика США может перейти в фазу рецессии уже в следующем году. Такие прогнозы обусловлены высоким уровнем инфляции и действиями Федеральной резервной системы (ФРС), которая впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов.