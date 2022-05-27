Стилист показал прическу для визуального омоложения лица

Стилист Эпплтон предложил заправлять передние пряди для визуального омоложения лица

Звездный стилист Крис Эпплтон показал способ укладки волос, который визуально омолаживает лицо. Соответствующий выпуск с его участием появился на сайте телеканала ITV.

По словам парикмахера, в последнее время с подобной прической часто появлялась на публике Кейт Миддлтон. В частности, герцогиня Кембриджская заправляла передние пряди волос за уши, чтобы улучшить черты лица. «Специалисты говорят, что с такой прической лицо выглядит подтянутым и подчеркивает скулы», — объяснил Эпплтон в эфире телешоу.

Однако, по мнению эксперта, упомянутую прическу необходимо поправлять, поэтому он предложил способ фиксации локонов за ушами. Стилист продемонстрировал телезрителям свой лайфхак на модели. «Две передние пряди необходимо стянуть назад к затылку и зафиксировать их небольшой резинкой для волос», — рассказал он.

Парикмахер отметил, что данная укладка подойдет волосам любой длины. При ее воссоздании вместо резинки можно использовать, например, заколку-невидимку. Кроме того, Эпплтон порекомендовал сглаживать пряди на голове посредством зубной щетки, предварительно обработав ее лаком для волос.

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