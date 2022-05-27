Ивлееву в платке и без макияжа подняли на смех в сети с фразой «а семки есть»

Блогерша Анастасия Ивлеева снялась в платке и без макияжа и стала объектом шуток в сети

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась в платке и без макияжа и стала объектом шуток для подписчиков. Соответствующие кадры появились в ее соцсетях.

На размещенных фотографиях девушка позировала на фоне религиозных построек, покрыв голову косынкой с цветочным узором. При этом образ звезда дополнила объемным красным свитшотом, широкими брюками камуфляжной расцветки и кроссовками. Также на снимках заметно, что ведущая не стала делать макияж. Свои публикации она сопроводила фразами «рассвет не за горами» и «фотки для мамы».

В свою очередь, пользователи сети отреагировали на данные кадры в комментариях, подняв Ивлееву на смех. «Когда жених сказал, что любит скромниц», «Фотографии для мамы парня», «Опасность, ты ли это?», «Бабуль, почем чипсики? А семки есть?! Может, орешки?», «Babushka!», «Бабушка-стайл», «Баба Капа», «В платке и в штанах в церкви», «Ребрендинг шоколада "Аленка"», «Русификация выкручена на максимум», — отметили юзеры.

В апреле Анастасия Ивлеева показала кадры из новой откровенной фотосессии для журнала Playboy. На фото девушка позировала в босоножках на шпильках, черном латексном боди и колготках с вырезами, обнажающими ягодицы. Кроме того, образ 31-летней знаменитости дополняли аксессуары в виде кроличьих ушей и хвоста.