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Ивлеева показала откровенные кадры из новой фотосессии для Playboy

Блогерша Анастасия Ивлеева показала кадры из новой фотосессии для журнала Playboy

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала кадры из новой откровенной фотосессии для журнала Playboy. Неопубликованные ранее снимки она разместила в своих соцсетях.

На фото девушка позирует в босоножках на шпильках, черном латексном боди и колготках с вырезами, обнажающими ягодицы. Кроме того, образ 31-летней знаменитости дополняли аксессуары в виде кроличьих ушей и хвоста.

По словам блогерши, данный проект журнала Playboy оказался заморожен. Она отметила, что решила поделиться кадрами из указанной съемки, чтобы показать, ради чего усиленно тренировалась в последнее время. «Кажется, сейчас я наконец договорилась со своим телом на 100 процентов и живу, не ограничивая себя ни в чем», — пояснила Ивлеева.

«Какой красивый зайчик, шикарная фигура», «Пасхальный зайчик для мужчин», «Слюни потекли», «Что за секс, я не могу», «Любовная магия», — восхитились подписчики внешним видом телеведущей в комментариях под публикацией.

В феврале 2022 года Анастасия Ивлеева повторила образ американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон из 1990-х годов для нового выпуска своей YouTube-передачи «Королевские кобры». Знаменитость рассказала, что открывающий шоу номер посвящен теме идолов. Таким образом, для своего выступления она выбрала наряд Андерсон: блогерша надела белый корсет с декольте, большую меховую панаму розового цвета и бежевые штаны с пайетками и рисунком в виде фиолетовых цветов. Американская модель появилась в аналогичной одежде на премии MTV Video Music Awards в 1999 году.

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Алина Гостева
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