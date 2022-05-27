Эмбер Херд рассказала о травле и угрозах из-за суда с Джонни Деппом

Эмбер Херд заявила, что из-за суда с Джонни Деппом ее преследуют и унижают

Американская актриса и модель Эмбер Херд рассказала о травле и угрозах, с которыми она столкнулась из-за суда с бывшим мужем Джонни Деппом. Об этом сообщает The Wrap.

Артистка заявила, что ее постоянно преследуют и унижают. «Люди хотят убить меня, и они говорят мне об этом каждый день», — сказала она.

По словам Херд, ее ребенка угрожали положить в микроволновую печь, а Депп обещал, что если она уйдет от него, то он заставит ее вспоминать о нем «каждый божий день своей жизни». «Возможно, это легко забыть, но я человек. И хотя Джонни говорил, что я это заслужила, я этого не заслуживаю», — заключила актриса.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

В суде Херд заявила, что Депп изменял ей, а также применял физическое и психологическое насилие. Ее сестра Уитни Энрикес вспоминала, что между звездами всегда происходили драки, когда актер выпивал или употреблял наркотики.