Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Эмбер Херд рассказала о травле и угрозах из-за суда с Джонни Деппом

Эмбер Херд заявила, что из-за суда с Джонни Деппом ее преследуют и унижают

Фото: Michael Reynolds / Reuters

Американская актриса и модель Эмбер Херд рассказала о травле и угрозах, с которыми она столкнулась из-за суда с бывшим мужем Джонни Деппом. Об этом сообщает The Wrap.

Артистка заявила, что ее постоянно преследуют и унижают. «Люди хотят убить меня, и они говорят мне об этом каждый день», — сказала она.

По словам Херд, ее ребенка угрожали положить в микроволновую печь, а Депп обещал, что если она уйдет от него, то он заставит ее вспоминать о нем «каждый божий день своей жизни». «Возможно, это легко забыть, но я человек. И хотя Джонни говорил, что я это заслужила, я этого не заслуживаю», — заключила актриса.

Материалы по теме:
Оба хороши. Суд Джонни Деппа с Эмбер Херд идет уже месяц. Что бывшие супруги наговорили друг о друге за это время?
Оба хороши.Суд Джонни Деппа с Эмбер Херд идет уже месяц. Что бывшие супруги наговорили друг о друге за это время?
12 мая 2022
Сор из избы Кокаин на завтрак, отрезанный палец и слишком грязное белье: как судятся Джонни Депп и Эмбер Херд
Сор из избыКокаин на завтрак, отрезанный палец и слишком грязное белье: как судятся Джонни Депп и Эмбер Херд
17 июля 2020

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

В суде Херд заявила, что Депп изменял ей, а также применял физическое и психологическое насилие. Ее сестра Уитни Энрикес вспоминала, что между звездами всегда происходили драки, когда актер выпивал или употреблял наркотики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Китай отказался принимать рейсы российской авиакомпании на Boeing
Индия признала рабочие и социальные права проституток
Женщина из ревности застрелила бывшую любовницу возлюбленного
Минобороны России заявило о приоритетности оспы для США как агента биооружия
Словакия объявила о резком снижении газовой зависимости от России
Стилистка раскрыла причину выбора влюбленными одного стиля одежды
Роскомнадзор составил протоколы в отношении нескольких иностранных компаний
Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе МВД Чечни
17 детей попали в больницу после последнего звонка в российской школе-интернате
Шольц призвал «разоблачить нарратив» Путина о коллективном Западе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.