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В США перечислили «нужное» Украине высокотехнологичное оружие

Popular Mechanics: Украине «необходимо» высокотехнологичное оружие США и других стран НАТО

Фото: Erik De Castro / Reuters

Украине «нужно» высокотехнологичное оружие от США и других стран НАТО, утверждает американский журнал Popular Mechanics.

Издание перечислило боевую технику, которая якобы необходима Киеву.

Первым в списке идет американская реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), предназначенная для запуска шести 227-миллиметровых управляемых снарядов, наведение которых осуществляется по Global Positioning System (GPS). Дальность полета ракеты — до 70 километров.

Второй системой, которая необходима Украине, называется американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle, который, согласно изданию, будет более эффективным, чем турецкий Bayraktar TB2, поскольку крупнее, несет более тяжелую нагрузку, летает выше и дальше.

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Завершают перечень противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon наземного базирования.

В мае The Drive допустило, что Украина в рамках военной помощи получит от Дании старые противокорабельные ракеты (ПКР) RGM-84A Harpoon Block I, полученные от Вашингтона в 1990-х годах и снятые с вооружения в 2003-м.

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Иван Потапов
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