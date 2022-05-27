Россия призвала США прекратить сводить политические счеты

Посольство России рассказало о попытках США свести политические счеты

Посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале выступило с призывом к США о прекращении использования профильных площадок в сфере контроля над вооружениями и нераспространения оружия с целью сведения политических счетов.

По словам российских дипломатов, Вашингтон прилагает большое количество усилий для того, чтобы раскручивать русофобскую истерию, подрывая глобальный режим нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Посольство призвало США вернуться к взаимовыгодному диалогу, касающегося нераспространения ОМУ.

«Напоминаем, что именно Соединенные Штаты своими действиями подрывают глобальный режим нераспространения ОМУ. Минобороны России располагает неопровержимыми свидетельствами создания Вашингтоном сети военно-биологических лабораторий на территории Украины», — сказано в сообщении.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что решение США о лишении России генеральной лицензии на выплату внешнего долга грозит техническим дефолтом в стране. Суверов напомнил, что Россия обладает достаточным количеством средств для выплаты внешнего долга. Его общий объем по облигационным займам достигает около 39 миллиардов долларов.