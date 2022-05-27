Раскрыты бюджетные способы улететь из России в Израиль

АТОР: самый дешевый билет в Тель-Авив из Москвы через Ташкент составит 25,6 тысячи рублей

Российским туристам раскрыли бюджетные способы улететь в Израиль в июне на прямых и стыковочных рейсах. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты АТОР заметили, что стоимость прямых и стыковочных рейсов практически одинакова, однако бюджетнее получится улететь с пересадками. Так, самый дешевый авиабилет по маршруту из Москвы в Тель-Авив через Ташкент обойдется в 25,6 тысячи рублей на человека, время в пути составит 22 часа и 30 минут. Чуть дороже предлагается добраться из Сочи с двумя остановками в Стамбуле и Кишиневе за 25,9 тысяч рублей.

Из Самары в Тель-Авив можно улететь со стыковками в Сочи и Ташкенте за 28,8 тысячи рублей (время полета 37 часов 50 минут), из Уфы — за 29,4 тысячи, из Калининграда (пересадка в Москве и Ташкенте) — за 30,2 тысячи. Билет из Новосибирска с одной остановкой в столице обойдется в 31,7 тысячи рублей. Самый дорогой перелет из Екатеринбурга через Казань и Стамбул — 34,4 тысячи рублей.

Стоимость прямого рейса на 12 июня из Москвы в Тель-Авив (Red Wings) составляет 27,5 тысячи рублей. Улететь также можно и с авиакомпанией «ИрАэро»: рейс на 6 июня с технической остановкой в Минеральных Водах обойдется в 34,1 тысячи рублей. Тарифы национального перевозчика El Al начинаются от 68,9 тысячи рублей на человека в одну сторону.

«Из Минеральных Вод в Тель-Авив можно улететь в июне прямыми рейсами авиакомпании "Азимут" за 38,4 тысячи рублей на человека в одну сторону. Время в полете — 3 часа 30 минут», — добавили в АТОР.

Ранее в мае авиакомпания Red Wings объявила о возобновлении регулярных рейсов в Израиль. Рейсы будут выполняться с 1 июня трижды в неделю на отечественных лайнерах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).