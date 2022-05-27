Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России запланировали выращивать полупроводники на МКС

РКК «Энергия» и ИФП СО РАН запланировали выращивать полупроводники на МКС

Фото: пресс-служба ГК «Роскосмос»

В России до 2023 года планируется испытать опытную установку, предназначенную для выращивания полупроводников на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

«В конце этого года — начале следующего будет конечный этап испытаний, он называется комплексные испытания — когда этот опытный образец будет стыковаться с макетом МКС и будет проверяться его работоспособность в штатной системе МКС», — рассказал главный конструктор проекта, заведующий лабораторией Институтf физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук (ИФП СО РАН) Александр Никифоров.

Выращивать полупроводники предполагается методом молекулярно-лучевой эпитаксии, для чего требуются параметры вакуума, которым наиболее полно отвечает космическое пространство. «Подключиться к этому оборудованию, проверить, что все работает, все цепи понимают друг друга, тогда мы приступаем к изготовлению летного образца для передачи его в РКК (Ракетно-космическую корпорацию "Энергия"прим. "Ленты.ру") для подготовки доставки на МКС», — заявил специалист.

По его словам, полученные таким образом материалы планируется использовать в микроэлектронике и фотонике.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022

Соответствующая летная установка должна быть готова в 2025 году. «Мы совместно с РКК делали эскизный проект. Космический аппарат будет отлетать от МКС довольно далеко, проводить технологические режимы, возвращаться. На МКС перезагружаться — сниматься готовая продукция, а исходные материалы для следующей партии выгружаться», — уточнил Никифоров.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая в перспективе должна заменить России МКС, будет автоматической и получит возможность наблюдать за всей планетой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово в ЛНР
В США изучат возможность отправки военных для защиты посольства в Киеве
Назван самый важный критерий хорошего резюме
Производитель косметики Wella ушел из России
Раскрыто будущее Call of Duty на PlayStation
Названо число поврежденной техники из-за обстрелов ВСУ Белгородской области
У жены Геннадия Хазанова нашли квартиры в Европе
Китайский автомобиль Great Wall с режимом менструации обругали в сети
США отказались применять оружие для разблокирования Одессы
Иран задержал два греческих танкера в ответ на задержание российских кораблей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.