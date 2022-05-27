В России запланировали выращивать полупроводники на МКС

РКК «Энергия» и ИФП СО РАН запланировали выращивать полупроводники на МКС

В России до 2023 года планируется испытать опытную установку, предназначенную для выращивания полупроводников на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

«В конце этого года — начале следующего будет конечный этап испытаний, он называется комплексные испытания — когда этот опытный образец будет стыковаться с макетом МКС и будет проверяться его работоспособность в штатной системе МКС», — рассказал главный конструктор проекта, заведующий лабораторией Институтf физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук (ИФП СО РАН) Александр Никифоров.

Выращивать полупроводники предполагается методом молекулярно-лучевой эпитаксии, для чего требуются параметры вакуума, которым наиболее полно отвечает космическое пространство. «Подключиться к этому оборудованию, проверить, что все работает, все цепи понимают друг друга, тогда мы приступаем к изготовлению летного образца для передачи его в РКК (Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" — прим. "Ленты.ру") для подготовки доставки на МКС», — заявил специалист.

По его словам, полученные таким образом материалы планируется использовать в микроэлектронике и фотонике.

Соответствующая летная установка должна быть готова в 2025 году. «Мы совместно с РКК делали эскизный проект. Космический аппарат будет отлетать от МКС довольно далеко, проводить технологические режимы, возвращаться. На МКС перезагружаться — сниматься готовая продукция, а исходные материалы для следующей партии выгружаться», — уточнил Никифоров.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая в перспективе должна заменить России МКС, будет автоматической и получит возможность наблюдать за всей планетой.