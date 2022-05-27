«КамАЗ» нашел для части сотрудников новую работу

«КамАЗ» перевел часть сотрудников на сокращенный график и нашел для других новую работу

Автозавод «КамАЗ» сообщил о переводе на сокращенный график работы части сотрудников. Об этом со ссылкой на главу департамента трудовых отношений компании Сергея Романюка сообщает корпоративная газета «Вести КамАЗа».

На условиях неполной загрузки продолжают исполнять свои обязанности руководители, специалисты, служащие и рабочие тех производственных участков, которые испытывают дефицит комплектующих.

Вместе с тем части сотрудников найдена новая работа — временной занятостью охвачены 5,5 тысячи человек. По словам Романюка, такие действия позволяют предприятию сохранить уровень зарплат сотрудников и, как следствие, трудовой коллектив.

В марте руководство и профком «КамАЗа» приняли решение о переходе на трехдневную рабочую неделю с мая по ноябрь. Ранее на этой неделе представители «КамАЗа» говорили, что приказ отменен, отмечает «Интерфакс». Каков сокращенный график работы, введенный новым указом, не уточняется.

В условиях западных санкций и дефицита автокомпонентов проблемы испытывают почти все российские автозаводы. Крупнейший в стране производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» фактически находится в режиме простоя второй месяц. За это время возобновить работу удалось только на пять дней. На этом фоне Renault продал свою долю в компании государству.