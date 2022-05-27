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В США заявили об уходе целой военной эпохи после затопления крейсера «Москва»

The Atlantic заявил, что после затопления крейсера РФ «Москва» ушла целая военная эпоха

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

В США заявили об уходе целой военной эпохи после затопления флагмана российского флота, ракетного крейсера «Москва». Как сообщает издание The Atlantic, спецоперацию на Украине заставила США пересмотреть свою армию.

Автор статьи, бывший офицер Корпуса морской пехоты Эллиот Акерман пояснил, что вооруженные силы Соединенных Штатов ориентированы на идею «платформ», которые являются технологически продвинутыми и крайне дорогими.

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В то же время на Украине «фирменным» оружием стала противотанковая ракета Javelin и зенитный комплекс Stinger. По мнению обозревателя, США следует вкладывать средства в развитие новых технологий, чтобы создать «армию завтрашнего дня».

«Целая военная эпоха пошла ко дну вместе с крейсером "Москва" Военно-морского флота РФ. Отход от ориентированного на платформу взгляда на войну — это одновременно и цивилизационный, и ресурсный вызов», — заключил Эллиот Акерман.

14 апреля Минобороны России сообщило о серьезных повреждениях на ракетном крейсере «Москва». Причиной чрезвычайного происшествия был назван пожар от детонации боезапаса. Позднее ведомство заявило о том, что судно утонуло при буксировке в Севастополь в условиях штормового волнения.

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Марина Совина
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