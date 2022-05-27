Минобороны заявило о десяти проектах с биооружием на Украине

Минобороны РФ заявило о десяти организованных Пентагоном на Украине проектах с биооружием

Россия располагает сведениями об организованных Пентагоном на Украине десяти проектах военно-биологической направленности, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны Игорь Кириллов. Его слова приводит «Интерфакс».

Представитель военного ведомства также назвал имена лиц, которые по версии Минобороны, имеют отношение к разработке биооружия на территории Украины. Это граждане США Куртис Белаяч и Филипп Доллифф и куратор от Евросоюза Эдди Артур Майер.