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Минобороны заявило о десяти проектах с биооружием на Украине

Минобороны РФ заявило о десяти организованных Пентагоном на Украине проектах с биооружием

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия располагает сведениями об организованных Пентагоном на Украине десяти проектах военно-биологической направленности, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны Игорь Кириллов. Его слова приводит «Интерфакс».

Представитель военного ведомства также назвал имена лиц, которые по версии Минобороны, имеют отношение к разработке биооружия на территории Украины. Это граждане США Куртис Белаяч и Филипп Доллифф и куратор от Евросоюза Эдди Артур Майер.

Евгения Куликова
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