Экономист обвинил США в лжи о санкциях против России

Экономист Росс заявил о намеренной лжи США и стран G7 о роли санкций против России

Экономист Джон Росс заявил, что США и их партнеры по G7 солгали о причинах продовольственного кризиса. Они сознательно не сказали, что на ситуацию негативно повлияли антироссийские санкции, написал эксперт в материале для Asia Times.

Росс обвинил США и страны G7 в намеренной лжи. По его словам, государства вводят в заблуждение мировое сообщество, называя главной продовольственной проблемой приостановку экспорта из Украины.

«Они не признают, что наибольший негативный эффект оказывают западные санкции против России. Западная пропаганда серьезно подрывает мировую осведомленность и возможность избежать надвигающуюся продовольственную катастрофу», — подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что до настоящего кризиса цен около десяти процентов населения планеты, или 800 миллионов человек испытывали нехватку продовольствия. В 2019 году 27 миллионов человек оставались на грани голода, сейчас этот показатель составляет 44 миллиона.

«Страны G7 лживо утверждают, что основной причиной продовольственного кризиса стала "российская блокада путей поставок украинского зерна". <…> G7 намеренно представляет мировой продовольственный кризис в ложном свете. Вместо того, чтобы попытаться решить его, США и другие страны группы воспользовались возможностью еще шире распространить свою пропаганду о кризисе на Украине», — отметил экономист.

Автор материала объяснила, что Россия является важным экспортером продовольствия, поскольку она осуществляет крупнейшие поставки пшеницы. Ее доля в мировом экспорте достигает 18 процентов, в то время как доля Украины — семь процентов. Росс добавил, что по экспорту удобрений Россия занимает лидирующую позицию.