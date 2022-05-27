Россию признали успешной в обходе американских санкций

Al Quds Al Arabi: РФ успешно обошла санкции США, переориентировав экономику на рынки Азии

Обозреватель газеты Al Quds Al Arabi Ибрагим Нувар признал, что Россия успешно обошла американские санкции, переориентировав свою экономику на азиатские рынки.

По словам специалиста, РФ смогла быстро и гибко перестроиться на торговлю с восточными странами, в первую очередь, с Индией, Китаем и Средней Азией, несмотря на давление со стороны США на эти страны.

«Даже если такое увеличение вынужденно сопровождается большими скидками, высокий уровень цен на нефть и газ на мировых рынках делает продажи по-прежнему выгодными для России», — подчеркнул журналист. По его словам, Россия обходит американские санкции, получает адекватные доходы от своего экспорта и повышает стоимость национальной валюты на рынке.

В пример Нувар привел ситуацию с продажей российской нефти Индии. Так, издание подсчитало, что Москва смогла увеличить экспорт в четыре раза, с 66 тысяч до 277 тысяч баррелей, и сейчас на нефть из России приходится шесть процентов индийских закупок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопреки действию множества санкций, российская экономика достойно выдерживает удар. Путин также подчеркнул, что экономическому блоку правительства важно реагировать на текущую ситуацию. По его словам, в общем и целом подобные усилия «дают положительный эффект».