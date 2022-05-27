Младшая сестра Кейт Мосс опубликовала откровенные фото и вызвала споры в сети

Младшая сестра Кейт Мосс Лотти опубликовала фото в мини-юбке и вызвала споры в сети

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти опубликовала откровенные фото и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 24-летняя знаменитость позирует на фоне кирпичной стены в мини-юбке, черном худи и меховых унтах, демонстрируя оголенные бедра. Волосы звезды были уложены в мягкие локоны, а нюдовый макияж дополнил прозрачный блеск для губ. «Извините за второе фото, в меня вселился дьявол», — подписала она публикацию.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к внешнему виду Мосс на новых фотографиях. «Симпатичная девушка, которая разрушает свою потенциальную карьеру, делая безвкусные снимки», «Очень низкая самооценка. Я думаю, что Кейт стыдно», «Она съедает себя заживо из-за успеха своей сводной сестры. Не может смириться с тем, что у нее нет того же», — написали некоторые подписчики. «Красивая плохая девочка», «Мой папа бы сказал "прикройтесь, юная леди", но мне нравятся эти кадры», — прокомментировали в то же время другие юзеры.

В феврале Лотти Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости. Манекенщица записала ролик на тему того, что в популярном сериале «Эйфория» романтизируется употребление наркотических веществ. На размещенных кадрах знаменитость также призналась, что на данный момент находится в рехабе из-за проблем с кокаином.

