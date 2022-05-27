Бывший легионер «Зенита» захотел вернуться в Россию

Выступавший за «Зенит» бразилец Жозе Маурисио захотел снова играть в России

Бразильский полузащитник Жозе Маурисио, известный по выступлениям за «Ахмат» и «Зенит», захотел вернуться в Россию. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Агент 33-летнего хавбека Пьер Фернандес рассказал, что легионер готов рассмотреть предложения из Российской премьер-лиги (РПЛ). Маурисио будет доступен в качестве свободного агента. 30 июня у футболиста истечет контракт с греческим «Панатинаикосом».

Маурисио перебрался в Грецию в 2017 году. Он защищал цвета ПАОК, а затем «Панатинаикоса».

С 2009 по 2017 год Маурисио выступал в РПЛ, до 2016 года — в составе грозненского «Ахмата». Вместе с «Зенитом» бразилец завоевал Кубок и Суперкубок России. В 2017 году он выражал готовность сменить спортивное гражданство и представлять Россию на уровне сборных.

Маурисио — воспитанник бразильского «Коринтианс». Его первым клубом в профессиональной карьере стал «Флуминенсе».