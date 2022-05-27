Минобороны сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ

Минобороны России: средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Одесской области

Российские системы противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, самолет был сбит в районе населенного пункта Беляры Одесской области Украины. Также российские военные уничтожили восемь украинских беспилотников.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала специальной операции России на Украине были уничтожены 180 самолетов и 127 вертолетов ВСУ.

Ранее добровольческий казачий отряд «Ермак» отчитался, что во время спецоперации на Украине сбил вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.