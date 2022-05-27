Небензя обвинил Запад в привычке сваливать всю вину на КНДР

Постпред РФ при ООН Небензя: Запад привык сваливать вину на Корейском полуострове на КНДР

Западные государства за много лет привыкли сваливать всю вину за ситуацию на Корейском полуострове на КНДР, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

По его словам, Запад предпочитает не слышать призывы властей Северной Кореи к США о прекращении враждебной по отношению к ним деятельности. «Совершенно игнорировались неоднократные призывы Пхеньяна к США прекратить свою враждебную деятельность, это открыло бы возможности для диалога», — уточнил Небензя. По его словам, они так и не были восприняты всерьез.

Постпред при ООН напомнил, что в 2018-2019 годах КНДР предприняла встречные шаги и подала «позитивные сигналы» Западу. Подобные действия Северной Кореи постоянно ставились под сомнение в Совете Безопасности ООН, отметил он. В итоге Запад «не нашел в себе силы отреагировать на них соответствующим образом», считает политик.

Кроме того, Небензя указал на деградацию дипломатического потенциала США. По его словам, США при подготовке проекта резолюции в Совбезе ООН по КНДР проигнорировали рекомендации Москвы.