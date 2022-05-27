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Экономист перечислил сложности продажи нефти из России в Азию

Экономист Салихов назвал дорогую логистику недостатком продажи нефти в Азию

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В перенаправлении нефтяных потоков из Европы в Азию есть ряд сложностей, связанных в первую очередь с логистическими затратами. Стоимость транспортировки в Индию и Китай оказывается значительно выше, рассказал «Ленте.ру» экономист, президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Рекордный объем российской нефти находится на борту танкеров, причем беспрецедентные объемы направляются в Индию и Китай, пишет Bloomberg. По данным аналитической компании Kpler, Азия впервые обогнала Европу как крупнейший покупатель нефти в апреле. Китай и Индия скупили у России миллионы баррелей сырья, чтобы воспользоваться скидками.

Проблемы новых рынков

«Проблема, прежде всего, в том, что Россия экспортирует большое количество нефтепродуктов, а они в первую очередь ориентированы именно на европейские рынки, так что вопрос теперь в том, куда перенаправить их, — объяснил Салихов. — Азиатские же рынки, на которые сейчас переориентируются наши нефтяные компании, не заинтересованы в покупке нефтепродуктов: у них есть собственные перерабатывающие предприятия, эти производства профицитны, производят больше, чем потребляют, отправляя все остальное на экспорт».

Экономист добавил, что, если брать весь объем российских поставок нефти и нефтепродуктов, то на последние там приходится одна треть, что является крайне существенным объемом. Кроме того, несмотря на то, что поставки в Азию выросли, необходимо помнить, что идут они с большим дисконтом.

«Из-за этого, конечно, есть какие-то потери. Плюс это дополнительные издержки на логистику: стоимость транспортировки в Азию все равно выше, чем в Европу, иногда даже в разы», — заключил Салихов.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон раскрыл ежедневную прибыль России от продажи энергоносителей за рубеж. По его словам, экспорт нефти и газа приносит Москве 800 миллионов евро в день.

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Наталия Белова
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